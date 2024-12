Il Forte mostra l’orgoglio. Soffre, ma evita la sconfitta

forte dei marmi

CANNICCIA MOTOR CLUB FORTE: Gnata, Ipinazar F., Ipinazar P., Borgo, Torner, Ambrosio F., Giovannelli. All. De Gerone.

WHY SPORT VALDAGNO: Bovo, Diquigiovanni, Borregan, Sanches, Giuliani, Lazzarotto. All. Chiarello.

Arbitri: Rondina e Marinelli.

Reti: 17’ pt Borregan, 17’ pt Ambrosio, 22’ st Borregan; 10’ st Borregan, 12’ st Ambrosio F., 11’ st Borgo.

FORTE DEI MARMI – Mirko De Gerone l’aveva detto: "anche se viene da un periodo non positivo, guai a sottovalutare questo Valdagno, perché è squadra di assoluto valore". Profezia quanto mai azzeccata, in effetti. La Canniccia Motor Club Forte aggancia un pari (3-3), in rimonta, al termine di una partita quanto mai complicata ed alla fine, questo punticino, va anche bene. Bene, non perché il Forte abbia giocato male nel complesso, anzi, ma perché i veneti, sulla nota asse Giuliani-Sanches-Barregan, hanno disputato una partita decisamente tonica. Onore comunque al Forte, squadra dell’orgoglio infinito che, sono 3-1 a 13’ dalla fine, ha comunque trovato la forza, in appena 2’, di evitare la prima sconfitta stagionale interna.

Partita che si trascinava, schermaglia dopo schermaglia, sino alla staffilata di Borregan, dalla distanza, che vale l’1-0. Ma il Forte ha dalla sua l’orgoglio dei grandi e, in neanche 1’, trova il pari con Ambrosio su assist di Francisco Ipinazar. A 3’ dalla fine Borregan, nuovamente infila il vantaggio Valdagno.

La ripresa prosegue sotto il solco dell’equilibrio sino a quando il Forte perde palla a centro pista e sul contoripiede, orchestrato da Giulani e Sanches, il Valdagno infila il 3-1 con quest’ultimo. Sembra finita ma bastano meno di 2’ ai campioni d’Italia per dimostrarsi granitici. Ambrosio, su assist di Pato Ipinazar accorcia. Pallina a centro, palla recuperata, e Borgo trova caparbiamente il 3-3. L’ultimo quarto di partita è tutta una serie di ‘vorrei ma non posso’. Alla fine è parità; un pari giusto, che consente al Forte di mantenere la propria pista imbattuta ed il vertice della classifica non così distante.

Sergio Iacopetti