Il Forte riabbraccia l’allenatore dello scudetto. Contro il Bassano in ballo il secondo posto

Confermare il secondo posto in classifica, al cospetto di un’altra diretta contendente alla zona altissima della classifica, farlo in faccia a chi, la scorsa stagione, ha contribuito al trionfo in campionato e, cosa ugualmente importante, avvicinarsi al quarto di finale di Coppa Italia (martedì sera al PalaForte contro il Monza) con il morale a mille.

Insomma la sfida Forte dei Marmi-Bassano concentra tutta una serie di forti motivazioni per non esser considerata una partita come le altre. Il Forte ci arriva galvanizzato dalla bella vittoria, tutt’altro che scontata, in quel di Giovinazzo e ci arriva anche con un Chicco Rossi in più - l’esperto fromboliere veneto-fortemarmino oggi siederà in panchina e pronto alla bisogna, dopo due settimane di intensi allenamenti con la squadra, anche ad entrare in pista colmando così il vuoto venitosi a creare con il pesante infortunio di Pato Ipinazar.

Purtroppo però, dato che per i rossoblù questa deve essere stagione di ‘sofferenza’ medicalmente parlando, non ci sarà, anche lui per un lungo periodo, il giovane Piercarlo Cacciaguerra che, al pari dell’altro giovane Chereches, aveva trovato un buon minutaggio nelle rotazioni di Mirko De Gerone. Per lui una lussazione dell’articolazione con uscita dell’omero. "A sette minuti dalla fine del primo tempo – ha detto il giocatore – in un contrasto difensivo con Tabarelli, ho subito questo serio infortunio. La mia speranza è quella di rientrare per la partita contro il Sandrigo del 12 marzo prossimo".

Per il resto squadra a disposizione, quindi, e tanta voglia di proseguire nella scia di bei risultati ottenuti finora. Di fronte però ci sarà il Bassano dell’ex Galbas (19 reti) e di Riba (18 reti), ma soprattutto Alessandro Bertolucci che ha vinto lo scudetto con il Forte dei Marmi dopo averlo vinto, l’anno prima, con il Trissino. "Ci attende una partita difficilissima contro una grande squadra – sottolinea proprio il grande ex Alessandro Bertolucci –. Per me sarà una grande emozione tornare al PalaForte, di cui conservo un ricordo bellissimo per quella che è stata una stagione storica sotto tutti i punti di vista".

Sergio Iacopetti