Il Forte senza pressioni. E Breganze non fa paura

Prima partita interna del 2024 e del girone di ritorno per il Porsche Centre Forte dei Marmi che si misura alle 18 contro il Breganze, incontro preceduto alle 15 dall’esordio della formazione di Roger Molina nel campionato di serie A2 contro il Prato. I veneti, sconfitti all’andata per 10-0 occupano la 12ma posizione con 6 punti, ma hanno sfruttato il ritiro del Vercelli dal campionato ingaggiando l’allenatore Roberto Crudeli, fortemarmino doc come il portiere Mattia Verona, e Massimo Tataranni. Tre anche le uscite, Dalla Valle e Costenaro al Sandrigo e Bernardelli al Novara. Parecchi i tecnici cambiati dai rossoneri nell’anno del loro ritorno in A1: dopo la partenza dell’argentino Perea, che aveva riportato la squadra nella massima serie, Basso era stato rilevato poco tempo fa da Pozzan a cui è ora subentrato Crudeli che torna in Veneto dopo l’esperienza di Bassano. A parte i nuovi innesti, la squadra conta sull’esperienza di Mattia Cocco sugli argentini Posito e Torres e su numerosi giovani molto interessanti. Obiettivo primario la salvezza, impresa che appare ora alla portata, visto il valore dei rinforzi e visto anche che sarà solo una la formazione che scenderà in A2.

Passando ai padroni di casa, la vittoria di Monza ha regalato alla squadra di Alessandro Bertolucci un meritato primato alla fine del girone d’andata. Adesso inizia la parte della stagione che porterà ad assegnare i trofei e la squadra è chiamata a confermare quanto di buono ha fatto vedere finora, in particolare una difesa (quasi) sempre attenta e un attacco dalle infinite alternative che è riduttivo legare solo alle prodezze del capocannoniere Federico Ambrosio (29 reti in 13 partite). Attenzione però a non dare mai per scontata la propria superiorità tecnica. Come il primo tempo di Monza dimostra, in questa A1 molte squadre, incluso il Breganze, possano creare problemi a un Forte dei Marmi non al massimo della forma e della concentrazione.

Si completa oggi alle 18 la 14ma di A1. In pista anche Montebello-Sarzana e Trissino-Giovinazzo.

G.A.