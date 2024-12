Il Forte si prende la vetta. Piegato anche il Sandrigo

telea medical sandrigo

2

canniccia motor forte

5

TELEA MEDICAL SANDRIGO: Catala, Brendolin, Ardit, Castro, Cocco, Moyano, Ghirardello, Loguercio, Poletto. All. Barbieri.

CANNICCIA MOTOR CLUB FORTE DEI MARMI: Gnata, Torner, Ipinazar P., Ipinazar F., Borgo, Ambrosio F., Chereches, Ambrosio G., Cacciaguerra. All. De Gerone.

Arbitri: Davoli, Fontana.

Marcatori: 10’ pt Moyano, 21’ pt Ipinazar P., 22’ Ipinazar F.; 9’ st Ipinazar P, 19’ pt Cocco; 1’ st Borgo, 24’ st Ipinazar.

SANDRIGO – Il Forte torna da Sandrigo con una vittoria importante, chiudendo il match 5-2. Nonostante un avvio complicato e le buone prove dei vicentini, i rossoblù dimostrano esperienza e concretezza, mantenendo il primato in classifica. Forte subito all’attacco, ma dopo appena 2’ Borgo commette fallo in area e rimedia un cartellino blu. Dal dischetto Brendolin si trova davanti a un impeccabile Gnata che neutralizza la conclusione. Al 10’ il Sandrigo passa in vantaggio: Moyano con uno spunto personale spiazza Gnata.

Il Forte pareggia con Pato Ipinazar, bravo a sfruttare un’azione costruita da Borgo, e poi si porta in vantaggio con il gol del fratello Francisco, che colpisce il palo prima di insaccare con un tiro preciso e angolato. Nel secondo tempo, i rossoblù controllano il gioco con ordine, aspettando il momento giusto per colpire. Il 3-1 arriva con una bomba da fuori di Torner, sulla quale Catala si oppone, ma Pato Ipinazar ribadisce in rete. Il Sandrigo però non molla. Al 15’ Gnata para il rigore di Mattia Cocco, ma sulla respinta lo stesso Cocco accorcia le distanze. Negli ultimi minuti i vicentini provano il tutto per tutto, ma il Forte chiude i conti a 50 secondi dalla fine con Borgo, che infila il 4-2 in azione personale. Non è finita, però. Patricio Ipinazar, assoluto uomo partita, completa la sua grande prova con il rigore che vale il definitivo 5-2. Per la Canniccia Motor Club Forte un’altra vittoria di carattere che vale la zona altissima della classifica, ma non solo. De Gerone ha anche concesso minuti importanti ai ragazzi della panchina, cosa molto gradita dalla società.