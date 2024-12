Il maestro Trebbi. "Abbiamo portato la nostra filosofia a Castel Maggiore»

Simone Bolelli (nella foto Schicchi con Mario Trebbi) ha iniziato la sua carriera proprio tra i campi del Country Club di Villanova di Castenaso, ma come lui tanti ragazzi e soprattutto tanti appassionati affollano il centro. Una struttura che a oggi conta 6 campi da tennis, 10 da padel, ma anche una piscina, una palestra e un ristorante. I soci sono oltre 1.000, con 400 persone iscritte ai corsi di padel e 300 a quelli di tennis tra adulti e bambini. Dal 2016 la gestione del Racket World è passata dalla famiglia Saetti alla nuova gestione che vede coinvolto in prima persona il maestro nazionale Mario Trebbi: "In questi anni abbiamo lavorato per consolidare le attività, siamo passati da 380 soci a oltre mille e nel 2023 abbiamo ampliato la nostra rete con il Country Club di Castel Maggiore. Anche qui stiamo portando la stessa filosofia, un circolo riservato solo ai soci. Una strategia che ci sta dando ragione perché continuiamo a crescere". Attualmente a Castel Maggiore ci sono 8 campi da padel, 7 da tennis e anche in questo caso piscina, palestra e ristorante.