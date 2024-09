Il mirino di GabriGori è sui mille gol. Col Marsiglia continua a segnare

Chiamatelo “il marsigliese“. O ancor meglio il “quasi millenario del gol“. Sennò basta “Tin-Tin“, che poi è il soprannome che si porta dietro da sempre nel beach soccer. Ed è proprio in questa disciplina che il viareggino Gabriele Gori continua a stupire e a togliersi enormi soddisfazioni. Con un obiettivo sempre acceso: arrivare a mille gol in carriera in questo sport.

Il calcio su sabbia a Gabriele Gori gli ha cambiato la vita. Nel pallone classico, quello a 11 su erba, è stato un buon giocatore nei dilettanti facendo per diverse stagioni anche ottimi numeri realizzativi in Eccellenza ed in Promozione (soprattutto si ricordano le sue gesta al Real Forte Querceta ed al Seravezza Pozzi) ma è nel beach soccer che è diventato “uno dei pochi“. Un predestinato di questa particolare disciplina, con quel suo sinistro sempre in grado di trovare la porta da ogni posizione. Fortissimo nei calci da fermo. Strabiliante nella giocata acrobatica: della rovesciata ne ha fatto un marchio di fabbrica. Nell’estate passata è tornato a giocare con la maglia della squadra della sua città che l’ha reso grande: il Viareggio Beach Soccer. Adesso è ad Alghero a giocare in prestito col club francese del Marsiglia la prestigiosa World Winners Cup: tripletta nella vittoria al debutto sui portoghesi del Viseu, doppietta nella seconda gara e ieri una rete. In tutto fanno ad ora 934 gol totali in carriera nel beach (di cui 43 stagionali).