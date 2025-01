Il Moto Club Brilli Peri prepara un anno da record

Un 2025 scoppiettante per il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi. A Miravalle si inizia il 16 febbraio con la seconda prova degli Internazionali d’Italia, si prosegue il 26 e 27 aprile con la terza prova del Campionato Italiano Prestige e infine l’11 maggio con la terza prova del Campionato Italiano Motocross Epoca. Sono state inoltre già assegnate all’associazione montevarchina due prove del campionato toscano motocross in programma il 2 marzo e l’8 giugno. La pista valdarnese si appresta dunque ad ospitare i campioni della disciplina su due ruote. Il club assicura che ci saranno altre novità nel corso della stagione. Nel frattempo, dopo la firma della convenzione con il Comune che assegna per altri dieci anni il circuito al Brilli Peri, è stato rinnovato il direttivo del Moto Club, che ha eletto Simone Vanzi come presidente. Confermata alla vicepresidenza Laura Mugnaini, a cui si affiancano Andrea Napolitano, presidente uscente, come responsabile manutenzione, Enrico Grassi, al coordinamento sicurezza e anti-incendio, e Sandro Consegni al coordinamento manifestazioni. L’assemblea ha approvato il programma proposto da Vanzi che punta al potenziamento del crossodromo e dell’attività in generale. Tra le iniziative in programma c’è l’apertura dell’impianto per gli allenamenti quattro volte alla settimana. Miravalle ospiterà anche altre discipline sportive e diventerà un punto di ritrovo per famiglie e ragazzi, aprendosi al sociale.

Francesco Tozzi