Il Palio dei Comuni a San Rossore. Calci può fare festa con Kir Royal

Il comune di Calci ha vinto l’XI edizione del Palio dei Comuni della Provincia di Pisa, abbinato nella finale al cavallo Kir Royal (S. Urru) vincitore del premio “Emilio Borromeo”. Alle secondo posto Terriccioola (Valuta Straniera), al terzo Buti (El Konsti), tutti in stretta foto. Grande festa in premiazione alla consegna del drappo dall’artista Jacopo Petrizzo che è stato consegnato nelle mani dell’assessore del Comune di Calci, Valentina Marras. Per la giornata (finalmente) di pieno sole e per il pubblico, che ha sfiorato le 3000 presenze, quella di ieri è stata forse l’edizione del Palio di maggior successo nella storia di questa corsa. Una giornata che merita un’ulteriore sottolineatura: la presenza fra gli spettatori di un folto gruppo di bambini venuti in pullman da Siena. I bambini, tutti appartenenti alla contrada del Bruco, sono stati accompagnati da Elisabetta Savelli, conduttrice abituale di ”Dietro le quinte”, a ‘scoprire’ l’ippodromo e si sono mescolati a decine di altri bambini che sventolavano le bandierine dei vari Comuni e alle giovani danzatrici di ASD Pisanova che si sono esibite sul parterre. Uno degli accompagnatori dei bambini senesi ha dichiarato: "Sentiamo sempre parlare di San Rossore e siamo venuti a verificare di persona se tutto quanto si dice sia vero. E devo dire che è stata una bellissima scoperta. Anche perché nessun’altro ippodromo è situato nel cuore di un parco".

Torniamo alle corse. Dopo il successo dell’estremo outsider Curaro Light (C. Orlandi) nella prima corsa riservata ai GR e alle amazzoni, la prima batteria del Palio dei Comuni era abbinato al premio “San Rossore Dental Unit”, prestigiosa struttura odontoiatrica situata sul viale delle Cascine a margine dell’area dell’omonima Casa di Cura. Sulla distanza dei 1200 metri ha vinto Hurricane Glory (M. Sanna). Quindi il premio Filettole vinto dalla favorita Secret Risk (D. Cirocca). La seconda batteria era abbinata al premio “Robert Livermore”, metri 2000, maiden dedicata a una famiglia di pionieri inglesi di Barbaricina nella quale Robert fu un ottimo fantino. Ha vinto Ciudad Juarez (F. Branca). La quinta corsa – premio Asciano, metri 2000 - è stato vinta da Mecenas (G.Gunqui). Siamo così giunti al premio “Emilio Borromeo”, metri 2200, corsa dedicata a una non dimenticata figura di cavaliere e di trainer che fu vincitore, con De Sica, del derby del 2005. Nove i cavalli al via, nove i comuni abbinati, con l’esito che abbiamo indicato all’inizio delle nostre note, cioè il successo di Calci. In chiusura di convegno il premio Rotary Club San Rossore, metri 1500, con otto cavalli al via e vittoria del favorito Glory Box (A. Fele). Si torna a correre domenica con il 135° premio “Pisa”.

r.c.