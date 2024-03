IL PILOTA DI MONTEMURLO. Dalla Porta al Gp di Catalogna chiude in zona punti: quattordicesimo in gara 2

E’ riuscito a chiudere in zona punti, ma non a piazzarsi fra i primi. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Sarà Lorenzo Dalla Porta a dover dare una risposta, in primis a se stesso. Di certo c’è che il pilota di Montemurlo ha debuttato con il Team Altogo nel Mondiale Supersport 2024, prendendo parte tramite "wild card" al gran premio di Catalogna. E ha ottenuto rispettivamente un quattordicesimo e un quindicesimo posto, nell’arco delle due gare andate in scena lo scorso fine settimana sul circuito di Barcellona. In gara 1, il ventiseienne montemurlese si è classificato quindicesimo su trenta piloti che hanno alla fine visto la bandiera a scacchi, agguantando il primo punto iridato. Ed è riuscito a migliorarsi anche ieri alla fine di gara 2, salendo di una posizione è chiudendo quattordicesimo. Una competizione nella quale Lorenzo aveva esordito nella seconda parte del 2023, raggranellando 44 punti: un buon bottino, che per una serie di circostanze non gli era tuttavia bastato per essere riconfermato dal suo precedente team.

L’ex-campione del mondo della Moto3 avrà ad ogni modo altre opportunità per cimentarsi in Supersport, anche se in questa annata dovrà accontentarsi di una serie di "comparsate": la sua attenzione dovrà essere rivolta in primis al Campionato Italiano Velocità, con la prima tappa che dovrebbe svolgersi già il mese prossimo. Dalla Porta sa bene che un 2024 da protagonista gli (ri)aprirebbe porte che al momento sono chiuse, come l’opportunità di passare in Superbike nel 2025. O di rientrare nel Motomondiale nel 2025, per una suggestione che il diretto interessato non ha davvero mai messo da parte.

Giovanni Fiorentino