Il post di auguri dello sciatore olimpico e della moglie Elisa. "Per noi c’è una novità veramente speciale». In Appennino è in arrivo un ’baby Razzo’ Giuliano Razzoli e la moglie Elisa Bonini annunciano con gioia l'arrivo di un bambino, un maschietto, previsto tra fine marzo e i primi di aprile. Auguri ai futuri genitori e speranza che il bimbo possa portare fortuna al campione di sci.