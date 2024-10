Il presidente federale Flavio D’Ambrosi ospite del Team Conti Cavini e della "Pugilistica"

Il presidente federale Flavio D’Ambrosi è stato a Grosseto ospite di Rosanna e Monia Conti Cavini e del presidente della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, Fabrizio Corsini L’incontro si e’ tenuto negli uffici di via Birmania sede del Team Conti Cavini ,dove si e’ parlato dello stato attuale della boxe italiana e sulle prospettive del movimento pugilistico. Il presidente Flavio D’Ambrosi ha commentato così la sua visita: "Un grande piacere venire a trovare un pezzo di storia del pugilato che ancora oggi svolge un’attività enorme , che è un pilastro del movimento pugilistico e che grazie anche al marito Umberto Cavini ha creato le fondamenta del pugilato professionistico in italia". In vista delle prossime elezioni, il presidente ha dichiarato che nel suo programma si continuerà a consolidare la crescita del pugilato e correggere le criticità che ci sono state e far sì che ci sia un processo di crescita a livello totale, dal settore giovanile fino ad arrivare al settore professionistico.