Il riconoscimento. Mike Romano entra nella storia: è nella Hall of fame del baseball

"Well deserved", direbbero al di là dell’oceano. "Meritatissimo", qua nel Belpaese. Mike Romano è ufficialmente nella Hall of Fame del baseball italiano e si tratta di un riconoscimento guadagnato dopo aver scritto pagine leggendarie nella storia del batti e corri riminese. L’induzione nell’arca della gloria nostrana è arrivata nel weekend, alla Con-X, l’evento Fibs che si colloca tra due stagioni agonistiche. All’appuntamento federale, svoltosi alla Fiera di Rimini, ecco premiazioni, convegni e riunioni tra le società, ma anche tante occasioni per ricordare il baseball giocato. Romano è stato premiato dal nuovo presidente Fibs, Marco Mazzieri, e dall’assessore comunale ai lavori pubblici, Mattia Morolli. Con Rimini, Romano ha vinto da giocatore 7 Scudetti (il primo nel 1975, l’ultimo nel 1992) e 3 Coppe dei campioni (1976, 1979, 1989), mentre con la Nazionale azzurra ha conquistato 4 Europei. Da allenatore, invece, 3 Scudetti e 2 Coppe Italia. In totale, 1015 valide in serie A con una media battuta di 291, ma anche 95 vittorie da lanciatore e una media pgl di 2.28. Numeri da leggenda assoluta e il raggiungimento della Hall of Fame è quasi naturale, come testimoniato dalla standing ovation dei presenti in Fiera.