Il Setterosa vola ai quarti. E Galardi brilla con due gol

Francia battuta al termine di un match controllato sostanzialmente sin da subito, Setterosa già qualificato ai quarti. Anche grazie ad un’altra prestazione magistrale di Chiara Tabani e Giuditta Galardi. C’è anche la firma delle due pallanuotiste pratesi, nel 12-6 con cui l’Italia ha regolato la selezione francese nella seconda giornata degli Europei in corso ad Eindhoven, nei Paesi Bassi.

Giuditta è in particolare riuscita a trovare per due volte la via della rete, mentre Chiara è stata fondamentale nel garantire esperienza e rifornimenti alle compagne. Per le ragazze del commissario tecnico Carlo Silipo si tratta del secondo successo in altrettante gare. E con la qualificazione in tasca, nella prossima sfida potrebbe in teoria trovare spazio anche la terza giocatrice pratese convocata per la rassegna, ossia la ventitreenne Sara Cordovani.

Anche perché di tempo per riposarsi ce n’è poco: la Nazionale scenderà nuovamente in vasca alle 17 odierne, per affrontare la Spagna nel match conclusivo del girone B. Stavolta, la fase a gironi non determinerà l’eliminazione dalla corsa alla medaglia, ma serve solo a stabilire la griglia per la fase eliminatoria: le prime due classificate dei gironi A e B avranno accesso diretto ai quarti, mentre la terza e la quarta classificata di entrambi i raggruppamenti dovranno passare dagli ottavi di finale.

Ecco quindi che Tabani, Galardi e Cordovani hanno adesso una possibilità in più per poter sognare una medaglia, continuando su questa strada. Con un occhio anche alla qualificazione a Parigi 2024.

Giovanni Fiorentino