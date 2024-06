Il Volley Valdarno fa sul serio: Poli ha detto sì. La centrale vanta trascorsi anche in serie A1

Tassello dopo tassello va componendosi la rosa della Passione Volley Valdarno che, ricordiamo, giocherà le sue gare interne del torneo di B1 al Palagalli di San Giovanni. L’ultimo colpo messo a segno dal DS Tani è l’ingaggio della centrale classe 99 Aurora Poli, originaria di Piombino. L’esperta atleta, alta 188 centimetri, ha calcato palcoscenici sempre di livello nazionale e addirittura nella stagione 2022-2023 ha esordito in serie A1. Il quarto colpo nel giro di pochi giorni consegnato nelle esperte mani di mister Gazzotti, che potrà vantare delle prestazioni della palleggiatrice classe 93 Francesca Severiano, che per la prima volta in carriera arriva in Toscana, della schiacciatrice 26enne nativa di Lecco Giulia Bartesaghi e dell’opposto Pernilla Tani che giocherà con la neonata società dopo un’esperienza maturata alla IUS Arezzo. L’obiettivo è quello di poter confermarsi senza troppi affanni nel campionato di B1, gettando semmai le basi future per un ipotetico salto in serie A2. L’inizio della nuova avventura, senz’altro, è dei più promettenti.

M.B.