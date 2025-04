Il week end del rugby in Valdarno

Arezzo, 08 aprile 2025 – E' stato un fine settimana molto intenso per il Rugby Mammut. L'Under 14 ha giocato a Colle Val d'Elsa. Sconfitta per i ragazzi contro Città di Castello. Squadra risicata per le tante assenze e infortuni che ha retto per un po’ per poi crollare alle percussioni avversarie. Domenica scorsa, poi, open day in casa Mammut. Una bellissima giornata di sport e sorrisi, con tanti nuovi bambini che hanno scoperto il mondo del rugby. Le categorie del minirugby, a riposo questo weekend, si sono preparate al meglio in vista del primo torneo di Pontedera, dove la società sarà presente con tutte le categorie. Under 16 ad Arezzo. Bella vittoria per i ragazzi insieme al Vasari Rugby per 47-12 contro Florentia. Ottima prestazione che porta morale alla squadra. In serie derby tra Vasari Arezzo e URF Firenze. Sconfitta pesante per 50-14 per la prima squadra del Vasari con Lapo Dromi e Felice Iorio in campo. In evidenza il debutto in serie A con la prima squadra di Pietro Sartoni con l’Unione Rugby Firenze contro Romagna Rugby.

Ultima giornata di campionato invece per la under 16 del Rugby Valdarno e tornei a Sesto Fiorentino per tutte le altre categorie. La under 16 ha ospitato i Cavalieri Union, davanti ai quali ha mostrato una buona opposizione nel primo tempo, per poi cedere al predominio degli ospiti nel secondo tempo; risultato finale 5-57. Quinto posto al Torneo Ovale Rossoblù per la under 14, che dopo due brillanti vittorie su Ancona e Livorno 1931, è stata sconfitta da Gispi e Sesto. Finale per il quinto posto con Bellaria Pontedera, che è finito con un pareggio che comunque vale il quinto posto per i Lupi del Valdarno. La domenica è stato il giorno del minirugby impegnato al Torneo del Rinoceronte. Giochi, divertimento e medaglie per gli under 6. Ombre e luci per le altre categorie che hanno conquistato il quinto posto con la under 10 e l'ottavo la under 12, entrambe nello girone Gold. Vittoria del torneo Silver per la under 8. Per la Juniores Femminile, Irene Fiorillo ha risposto alla convocazione per l'allenamento nazionale under 18, della zona centro nord, svoltosi sabato pomeriggio a Firenze. Insomma, un fine settimana molto intenso per due società che stanno portando avanti una disciplina che sta prendendo sempre più piede, anche in Valdarno. Sono molti i ragazzi che si avvicinano al rugby, uno sport affascinante che insegna anche il rispetto dell’avversario e la lealtà sportiva.