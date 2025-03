Imola sul ring Che show sabato con il ’Blaze’

Mma, Kick Boxing, Muay Thai: tutto insieme, sabato 15 marzo al PalaRuggi, per una magnifica giornata di sport. Dopo due anni di successi, a Imola torna il Blaze Fight Event, l’evento per eccellenza che riunisce più discipline di combattimento, organizzato dalle società sportive cittadine Usil e Pro Fighting, da anni impegnate nelle persone di Andrea Minguzzi e Matteo Valentini in una collaborazione per la diffusione e divulgazione di questi sport sul territorio imolese. Nato nel 2022 con il nome "Imola Cage Fighting", grazie all’immediata popolarità ottenuta nelle due precedenti edizioni, l’evento, che ogni anno porta sul ring e in gabbia atleti professionisti e di livello internazionale, ha cambiato nome diventando un brand a tutti gli effetti, "Blaze", che oltre al tradizionale appuntamento primaverile, in autunno, ha "raddoppiato" i suoi impegni, dedicando un’intera giornata anche al mondo dilettantistico, con la "Road to Blaze".

"Sabato è alle porte e l’attesa è fremente: siamo tutti molto carichi, non stiamo più nella pelle – racconta entusiasta Matteo Valentini, organizzatore della kermesse assieme ad Andrea Minguzzi –. Organizzare per il terzo anno di fila quest’evento è davvero una grande emozione sia per me che per Andrea, e il successo raggiunto a livello sia regionale che nazionale nelle precedenti edizioni ci spinge ogni volta a fare sempre meglio, con tutte le nostre forze. Dai dilettanti ai professionisti sarà una giornata super, con una carrellata di gare e di atleti che arrivano da ogni parte d’Italia e dall’estero".

Dal basket… alla lotta, col Ruggi che tornerà a trasformarsi in un teatro speciale di combattimento. La giornata si aprirà alle 14 con una ricchissima "under card" che vedrà gabbia e ring impegnate in parallelo con più di novanta atleti dilettanti.

Poi i riflettori verranno puntati sulla "main card" riservata agli atleti professionisti, con profili internazionali che si sfideranno in dodici confronti infuocati. Lo spettacolo è garantito.

Diciassette gli atleti imolesi impegnati in gara, in primis, gli ormai noti Amin Aarafa, Alex Bertinazzi, Nicolae Bordian e Gheorghe Salcutan, che saranno protagonisti nella main card serale, Nel pomeridiano, invece, saliranno sul ring Imad Lakhlifi, Enriko Bucur, Anna Mesina, Cesare Patrignani, Juerm Feta, Abdelrahman Nawarah, Mahdi Houidi, Agata Ungarelli, Lorenzo Galfano, Simone Conti, Irene Conti, Giulia Conti e Al Mahdi Bouasria.

"Ci farà piacere rivedere all’opera tanti imolesi e credo che anche per loro sarà una bella emozione esibirsi a Imola – sottolinea Valentini –. Lo spettacolo è assicurato. Mi auguro di vedere tanto pubblico, così com’è stato negli scorsi anni, l’obbiettivo mio e di Andrea (Minguzzi, ndr) è quello di aprire le porte a tutti, soprattutto ai più giovani, e avvicinarli a queste spettacolari discipline".