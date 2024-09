"In campo meno frenati"

È stata l’ultima domenica senza volley giocato e gare ufficiali della Yuasa Battery Grottazzolina che dalla prossima affronterà il primo storico impegno in Superlega. In pre campionato sono stati tanti i test con pari categoria, partendo dai tre confronti con la Lube Civitanova (due in terra maceratese e uno a Porto San Giorgio) oltre all’ultimo andato in scena a Roseto degli Abruzzi contro un’altra squadra di livello per la Superlega come Cisterna. L’obiettivo è quello di confrontarsi costantemente con squadre di questo rango, abituandosi a mantenere un livello di gioco molto alto, da Superlega appunto in ogni momento senza mai abbassare la guardia. E per una neopromossa, seppur con molti cambiamenti in roster, la strada da percorrere è questa. E a sottolinearlo, dopo il test con Cisterna, è stato coach Massimiliano Ortenzi: "Dobbiamo farlo in fretta e con l’atteggiamento giusto, imparando ad essere un po’ meno frenati e meno preoccupati, perché è un fattore importante. Avere dei momenti di difficoltà in questa categoria è una cosa che potrà succedere, ma dobbiamo diventare più bravi nel gestirla, essere più pazienti e restare lì attaccati perché poi le occasioni capitano anche a noi. Essere disposti anche a sopportare la frustrazione di qualche momento vuoto è la chiave. Abbiamo del potenziale e dobbiamo riuscire ad esprimerlo velocemente. Questi ragazzi sono agonisti e sanno stare in campo, sono sicuro che ora che il livello della competizione si alzerà sapranno farsi trovare pronti". Nel post gara è andato esattamente sulla stessa lunghezza d’onda il regista croato Tsimafei Zhukouski: "Stiamo lavorando veramente bene secondo me, in allenamento il livello è alto ma nei test non sempre siamo riusciti a trasferirlo in campo, anche per merito degli avversari. Nessun dramma, non abbiamo sfruttato le nostre occasioni ma i confronti servono proprio per vedere dove è necessario migliorare. Dobbiamo abituarci al punto a punto, e lì migliorare in lucidità e tranquillità, serve mente fredda e cuore caldo". Quindi il ritorno in palestra per la classica settimana tipo, nella quale iniziare proprio a lavorare su Monza e sulle caratteristiche che hanno portato la squadra brianzola lo scorso anno fino all’ultimo atto dei play-off. E sarà un PalaSavelli di Porto San Giorgio (si gioca domenica alle 19) che ribollirà di passione per questa prima storica gara in massima serie: "La spinta del PalaSavelli – conclude il regista croato – sarà un fattore importante per noi, cercheremo di fare bene, ma avremo anche un gran bisogno di voi".

Roberto Cruciani