In Coppa del mondo. Pista rovinata. Svanisce il sogno dell’orobico Gritti

La pista particolarmente rovinata e una tracciatura insidiosa hanno impedito a Lorenzo Gritti di realizzare il clamoroso sorpasso in vetta alla classifica generale su Andrea Iori nello slalom conclusivo della Coppa del mondo sulla pista austriaca di Rettenbach. Il 39enne bergamasco, dopo avere ridotto il suo svantaggio sul 19enne trentino coi due successi ottenuti nei giorni precedenti in supergigante e gigante, ha giocato il tutto per tutto sin dalle prime porte. Tuttavia le condizioni del tracciato non permettevano di prendere eccessivi rischi (alla fine solo sei gli atleti al termine della prima parte) e così è arrivata l’uscita di scena, esattamente come capitato allo stesso Iori. Uno zero a zero che alla fine ha premiato il quattro volte medaglia d’oro ai recenti Mondiali juniores, ma Gritti può essere ugualmente orgoglioso della stagione. Alla fine il successo è andato allo svizzero Mirko Hueppi (52“32). La classifica finale vede Iori a quota 530 punti contro i 511 di Gritti. S.D.S.