In pista all’autodromo nel weekend. Ferrari Challenge Europe torna a Monza dopo quattro anni: settantuno piloti al via

Si accendono i motori del “Ferrari Challenge Europe“. Dopo quattro anni l’autodromo di Monza torna a ospitare (ingresso gratuito) il primo round della serie monomarca tra le più longeve al mondo con le sue 33 edizioni. Questo weekend nel Tempio della Velocità saranno protagoniste le 296 Challenge (“calzate“ Pirelli), nono modello nella storia del campionato e il primo con motore V6 de-ibridizzato da 700 cavalli di potenza. Al via 71 piloti (21 nuovi talenti in griglia rispetto all’anno scorso), in rappresentanza di 22 Paesi, pronti a sfidarsi alla conquista delle tradizionali 4 categorie.

Nel Trofeo Pirelli, la classe principale, sarà caccia al titolo conquistato nel 2024 da Giacomo Altoé, ormai stabilmente impegnato nelle competizioni endurance con la Ferrari 296 GT3 e reduce dal quarto posto alla 12 Ore di Sebring nell’IMSA SportsCar Championship, in classe GTD Pro. Nel Trofeo Pirelli Am saranno 20 i piloti pronti a raccogliere l’eredità di Claus Zibrandtsen, tra cui Henry Hassid trionfatore della Coppa Shell. In quest’ultima classe sarà al via il campione della Coppa Shell Am 2024, il greco Zois Skrimpias insieme ad altri 19 concorrenti che salgono a 24 nella classe dedicata in senso più stretto ai gentleman driver.

Oggi test e prove libere, domani mattina le qualifiche poi le tre gare da 30 minuti ciascuna (Coppa Shell Am, Coppa Shell e, insieme, Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am). Stesso programma per domenica.

Marco Galvani