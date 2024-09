In programma dall’1 al 3 ottobre e poi dall’8 al 10 dello stesso mese. Open day e sessioni gratuite agli studenti Cus

Con l’inizio del nuovo anno accademico, l’Università di Ferrara è pronta ad accogliere le matricole e festeggiare il rientro dell’intera comunità studentesca con gli Unife Welcome Days, un calendario di attività che intreccia cultura, sport e scoperta dell’Ateneo. Molto più di una cerimonia di apertura, gli Unife Welcome Days rappresentano un’occasione unica per vivere appieno, con energia ed entusiasmo, l’atmosfera dell’università, all’insegna dell’inclusione e del senso di appartenenza.

Nell’ambito di questa iniziativa, dall’1 al 3 ottobre e poi l’8 e il 10 ottobre il Centro Universitario Sportivo propone gli open days per esplorare le strutture e approfittare di sessioni di prova gratuite delle varie discipline sportive disponibili, incontrando istruttrici e istruttori qualificati: l’occasione perfetta per scoprire nuove passioni, migliorare il proprio benessere e fare nuove amicizie entrando a far parte a pieno titolo della comunità sportiva. Ci saranno anche alcuni tornei. Il 4 ottobre presso il Parco Coletta, si svolgerà un torneo di street basket 3 contro 3, non agonistico, per incoraggiare la partecipazione giovanile e creare un momento di condivisione e divertimento all’aperto. Il 17 ottobre si terrà un torneo di calcio balilla non agonistico presso il chiostro della residenza universitaria ER.GO San Matteo e Santo Spirito, offrendo un momento di svago e socializzazione per tutte le studentesse e gli studenti.

"Siamo molto felici di dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti e ritrovare le studentesse e gli studenti di ritorno dalla pausa estiva – commenta la Rettrice Laura Ramaciotti –. Gli Unife Welcome Days rappresentano un’opportunità preziosa per celebrare la nostra comunità, stringere nuove relazioni e iniziare un percorso ricco di stimoli e opportunità. Abbiamo preparato un programma ricco e variegato che comprende eventi culturali, sportivi, scientifici e sociali, pensati per offrire a tutti i nostri iscritti un ampio ventaglio di esperienze".