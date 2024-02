In quattrocento alla “Corri Seano”

Seano, 25 febbraio 2024 – La decima edizione della Corri Seano ha fatto segnare un record straordinario con la partecipazione di 400 podisti, di cui la metà ha abbracciato l'aspetto non competitivo, sottolineando l'inclusività di un evento che unisce la passione per la corsa alle radici della comunità. La gara, lunga 15 chilometri e decisamente impegnativa, ha condotto i podisti attraverso le affascinanti colline del Montalbano, regalando loro una panoramica mozzafiato.

La partenza e l'arrivo, cuore pulsante dell'evento, sono stati ospitati a Seano, con un'organizzazione impeccabile a cura dei dinamici "Jolly Runner", che hanno la loro sede presso la casa del popolo del paese. L'intera manifestazione è stata sotto l'egida della UISP pratese, garante delle classifiche e del cronometraggio, garantendo una competizione regolare e appassionante per tutti i partecipanti. Tuttavia, un imprevisto ha dato una svolta particolare e simpatica alla gara: la deviazione della partenza a causa del danneggiamento alluvionale del ponticino di accesso al parco monumentale "Quinto Martini". Questo parco, arricchito da 36 sculture in bronzo che narrano la vita della campagna, ha aggiunto un tocco di originalità alla competizione. Il Servizio Fotografico, magistralmente curato dalla ETS Regalami un Sorriso, ha immortalato non solo l'intensità della competizione, ma anche gli affascinanti scenari naturali e culturali che caratterizzano questa gara. La Corri Seano, oltre a essere un evento podistico di rilievo, si conferma come un'iniziativa che celebra la resistenza fisica e la solidarietà locale, alimentando la fiamma della passione podistica nella comunità.