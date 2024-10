In scena all’Equestrian Centre i campionati italiani. Oltre 500 cavalieri in corsa per il tricolore

di Sonia Fardelli

AREZZO

Le promesse dell’equitazione italiana in lizza fino a domenica negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre, dove sono in svolgimento i Campionati Italiani Equipe, il momento clou della stagione per il settore del salto ostacoli giovanile. A sfidarsi per i vari titoli tricolore saranno 565 binomi arrivati ad Arezzo da 14 regioni italiane. Le gare più importanti e attese saranno quelle dei Campionati assoluti Young Rider, Campionati assoluti Junior e Campionati assoluti Children. I campioni italiani assoluti dell’edizione 2023 sono stati Martina Simoni per la categoria Young Rider, Greta Lepratti per la categoria Junior e Cherie Delphi Maquignaz per la categoria Children. In questa edizione, tra i prestigiosi nomi di giovanissimi che vedremo scendere in campo, ci sono anche quelli dei cinque componenti della squadra Young Rider che hanno conquistato la medaglia d’argento alla Finale del Circuito 2024 del circuito Fei delle Coppe delle Nazioni Youth di salto ostacoli di Lier in Belgio: il toscano Tommaso Arricca, Martina Ferrari, Vittoria Scognamiglio, la toscana Martina Simoni e Davide Vitale. Nel programma sportivo dei Campionati Italiani Giovanili sono inoltre previsti i Criterium Italiani Children I grado, Junior I e II grado e Young Riders I e II grado, il Trofeo Italiano Children I grado, il Trofeo Italiano Junior I grado e il Trofeo Young Riders I grado. In questa edizione 2024 per quanto riguarda il mondo pony sono state inserite delle categorie del circuito Next Generation Pony nel contesto dei Campionati Italiani Giovanili Equipe di salto ostacoli. A visionare le categorie del Next Generation Pony sarà presente il tecnico federale del circuito, Giuseppe Forte, per monitorare lo stato di forma dei binomi finalisti e individuare nuovi binomi emergenti. Sarà possibile seguire i Campionati Italiani Giovanili Equipe in diretta streaming.