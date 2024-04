Inpresa del Follonica. Oggi la finale di Wse Cup

Il Follonica in finale di Wse Cup. Il successo contro il Voltregà (5-1) regala agli azzurri la finale contro l’Igualada (oggi alle 12.30) che ha battuto il Sarzana 8-1. E un primo tempo da grande Follonica quello giocato nella semifinale in Spagna: la squadra di Silva, sorretta da un Barozzi formato "mondiale" ha chiuso ogni varco. E dopo 10 minuti è Francesco Banini a portare in vantaggio la squadra del Golfo con una cannonata da fuori con la pallina che si intrufola in mezzo a tre giocatori e beffa il portiere. Poi ci pensa Barozzi a chiudere su Rodriguez, Molas e Burgaya in almeno tre occasioni. Il secondo tempo è sulla falsariga del primo: il Voltregà cerca il pareggio a testa bassa e il Follonica agisce di rimessa. Con Barozzi che alza un muro invalicabile ancora su Rodriguez. Quando l’ago della bilancia sembrava pendesse per la squadra spagnola, Federico Pagnini con una rapida azione di contropiede trovava il raddoppio e dopo qualche minuto Davide Banini, con un’azione delle sue, portava a tre il vantaggio. Barozzi si esalvata su Burgaya sulla punizione di prima ma capitolava poco dopo su Vargas che segnava da posizione impossibile. Il Voltregà ci prova fino alla fine ma Barozzi (sempre lui) stoppa Rodriguez – l’ultimo ad arrendersi – e Vargas con interventi da campione. E’ Federico Pagnini a sigillare il match e a mettere in archivio una serata fantastica. Davide Banini chiude il cerchio con il 5-1 finale.