Ippica. Fly Away Gar vince il Premio Verace Tab

Nel clou dei 3 anni a Firenze vince a sorpresa Fly Away Gar in 1.14.8. Nel Premio Verace Tab (montepremi euro 8.140) erano cinque i soggetti di tre anni al via sui 1600 metri. Farah Mil, con Tony Young, si portava al comando in 13.6 e teneva un buon passo fino al km. Dopo Finance Lady Par con Francesco Facci e Fly Away Gar con Enrico Bellei si proiettavano al fianco sinistro e destro della battistrada che rompeva. Finance Lady Gar passava nettamente per prima sul palo d’arrivo, ma la giuria la retrocedeva per sorpasso non regolamentare, assegnando il successo a Fly Away Gar con Il Fenomeno in 1.14.8 davanti a Florence con Simone Levacovich e Fitness Gif con Lorenzo Baldi. Fly Away Gar, portacolori della scuderia Incolinx di Diego Romeo e allieva del trainer danese Erik Bondo, presso il betting pagava euro 2,88. La prossima giornata di trotto a Firenze si terrà venerdì 17 maggio.

F. Que.