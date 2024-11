Ippica, il pomeriggio dell’Arcoveggio si illumina dalle 15,10. Otto corse nel ricordo di Marco Folli. Testa a testa tra Di Nardo e Gocciadoro

Ultimo appuntamento del mese all’ippodromo Arcoveggio che ospita un convegno di otto corse in ricordo di Marco Folli, allevatore, personaggio di spicco del trotto nazionale scomparso a maggio. Sempre più agguerrita la sfida tra Alessandro Gocciadoro e Antonio Di Nardo per la conquista dello scudetto 2024 della classifica nazionale driver, nel pomeriggio dell’Arcoveggio i due saranno contrapposti in quattro delle otto corse a cominciare dalla terza, un confronto riservato ai cadetti sui duemila metri ai nastri, in cui Gocciadoro sarà alla guida di Equalizer e Di Nardo al favorito Empirio mentre Etrusco Cla, unico penalizzato, punterà a conquistare un gradino del podio.

Il match tra i due driver prosegue alla quarta, Premio Allevamento Folli, dove il tedesco Fiorano affidato a Roberto Vecchione, metterà sotto pressione Diva Starlight la carta del team Gocciadoro e Demon dell’Est l’allievo di Gennaro Casillo con Di Nardo alle guide.

Alla quinta nomi da tenere d’occhio sono First Choice, proposta del team Gocciadoro, che può essere in grado di anticipare l’allieva di Di Nardo Fury Kronos e il pericoloso Furio Ferm con Roberto Vecchione. Arrivati al clou del pomeriggio, Premio Marco Folli, la caratura di Flavia Bros indigena dai colori olandesi e carta del team Gocciadoro, si contrappone a Folgore Fi con Di Nardo e a Florida Lake con Andrea Farolfi. Nell’handicap che chiude il convegno Premio Irresistibile-corsa Tris, Quarté, Quinté, tra i 18 partecipanti, spicca Ciclone Petral il migliore. Boston Trio e BBking dei Veltri sono possibili candidati al podio. Si comincia alle 15,10.