Ippica. Premio Befana Zaini è di Maugli. Oggi si replica al ’Cesare Meli’

Due convegni di trotto, entrambi incentrati sui Premi Zaini, stanno caratterizzando l’inizio dell’anno all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli di Firenze. Nella giornata di oggi si svolgerà, dalle 13,35 alle 16,20, il secondo e prestigioso appuntamento di trotto, arricchito da alcune manifestazioni collaterali, con il contributo della Ditta Zaini di Milano e del suo prelibato cioccolato.

Saranno presenti personalità del mondo sportivo ed istituzionale che parteciperanno alle premiazioni.

Questi i favoriti delle sette corse, su tutti il Premio Zaini dal 1813. 1 corsa: Electra Zs, Eritrea ed Ele Dipa. 2 corsa: Doge Ferm, Dinamyte As e Chiquitita. 3 corsa: Valzer di Poggio, Athena Grif e Fun Quick. 4 corsa: Furacao Vir, Frida di No e Furioso Bar. 5 corsa: Evening Star Ferm, El Chupito ed Epic Men. 6 corsa: Fast’nfuriuss, Fato d’Amore e Fantaghirò Grif. 7 corsa: Birkin Op, Dallas dei Greppi e Spirit Roby.

Grande spettacolo nella scorsa giornata incentrata sul Premio Befana Zaini di trotto (montepremi euro 9.350). Il veloce Arnold Cup in 13.3 respinge al via Anakin del Brenta per andare a condurre, seguito da Maugli e Bamako dei Greppi.

Il leader viaggiava inizialmente ad alta velocità, ma lo sloveno Maugli, pilotato all’esterno da J. Sagaj, lo attaccava con forza e in dirittura d’arrivo lo superava e faceva passerella vincendo in 1.13.6, mentre Anakin del Brenta con Carmine Piscuoglio per la piazza d’onore precedeva in 1.13.8 Arnold Cup ed Athena Grif. Prova di carattere e tenacia dell’esperto 8 anni Maugli, un figlio di El Nino e Manisha Via, allievo di Paolo Scamardella e alfiere della Yum Commerce, giunto alla 26° vittoria di una brillante carriera svolta in Slovenia, Austria, Ungheria ed Italia. Presso il betting Maugli pagava una quota da favorito di euro 1,43.

Calendario corse al trotto che sono state messe in calendario nel mese di gennaio al ‘Cesare Meli’: martedì 9, domenica 14, martedì 16, domenica 21 Gran Premio Ponte Vecchio, martedì 23, domenica 28 e martedì 30.

F. Que.