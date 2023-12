Ippica. Premio Leticia Bi show. Fiorano vince di forza

Un cavallo tedesco detta legge all’ippodromo Cesare Meli di Firenze. Nella terza corsa del convegno di trotto, la più valida tecnicamente, erano presenti sette trottatori di 4 anni vincitori da 15.000 a 45.000 euro, sul miglio del Premio Leticia Bi (montepremi euro 10.010). Favorito della corsa appariva il tedesco Fiorano, allenato da Holger Ehlert e guidato da Roberto Vecchione, figlio del derby winner di Germania Tiger Woods e Fiona Ko, reduce da 17 corse in carriera disputate in Olanda, Germania ed Italia, in cui aveva colto 9 piazzamenti e 8 vittorie da cavallo di valore. In partenza Fiorano respinge Dakota Grim, che con Bellei si accomodava in corda seguito da Day of Glory e Dubai Jet, mentre il dotato Demon dell’Est avanzava di fuori. Il leader Fiorano teneva alta l’andatura passando i 600 metri in 43.3 ed il km in 1.12.5., cui faceva seguire un quarto spettacolare in 28.4. In retta finale Fiorano si imponeva di classe e forza in 1.56 (media vincitore al km 1.12.5.) precedendo Dakota Grim che sul palo in 1.13 si salvava dal serrate insidioso di Day of Glory con il rientrante Edo Baldi, quarto concludeva in 1.13.4 Devil Red Selfs. Al betting il portacolori di Raffaele Sepe pagava euro 1,70 per la nona vittoria in carriera.

Il nuovo anno inizierà all’ippodromo fiorentino con due classici appuntamenti in calendario martedì 2 e domenica 7 gennaio con la disputa dei Premi Zaini dal 1813 e del Trofeo Befana Zaini, che sono le corse più importanti dei due convegni. Nelle due giornate verranno organizzate alcune manifestazioni collaterali per coinvolgere sempre più le famiglie e i più piccoli con la consegna di dolcetti della Ditta Zaini e le calze della Befana nella giornata di martedì 2 gennaio.

F. Que.