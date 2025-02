Ippica. The Great Brozo batte il cavallo di Allegri. Così il premio dei "Satiri» va a Di Tocco

La presenza, ieri all’ippodromo, di possenti figuranti del Gioco del Ponte era il segno inconfondibile di quanto stava accadendo, cioè al disputa del premio Magistratura dei Satiri (nel cui ambito territoriale entrano sia Barbaricina che San Rossore). Era presente lo Stato Maggiore al completo: il generale di Tramontana Matteo Baldassarri, la consigliera anziana Maria Teresa Benvenuti, il Magistrato dei Satiri Stefano Toni, il capitano Massimiliano Signori (Pericle). Poteva mancare l’ambasciatore di Tramontana Stefano Buso? Non è mancato.

Nel qualitativo Handicap Limitato sulla distanza dei 1900 metri il favorito Fly By Fly – colori di Max Allegri – è stato battuto da The Great Brozo (D. Di Tocco). Un handicap di pari moneta era il premio Luigi Toni, metri 2200, che fu un apprezzato collaboratore della società Alfea. Il favorito Lethal Dock (D. Di Tocco) ha finalmente vinto precedendo Manning. A premiare Stefano Toni che aveva anche proceduto alla premiazione dei Satiri.

Nella condizionata dedicata a Renzo Guidotti l’atteso Madram, che aveva vinto al debutto ed era favorito, ha deluso. Ha vinto il compagno di allenamento Wonderful Fighter (A. Satta). A premiare il fantino vincitore, Gemma e Maria, nipote e bisnipote di Renzo Guidotti. Due corse erano dedicate a personaggi dell’ippica pisana. Nel premio Enzo Gabbrielli (nove debuttanti sui 1500 metri) non ha centrato il bersaglio l’attesa Vento di Sicilia in una corsa dominata da Il Maggiordomo (M.Arras).

Hanno premiato Catone e Lelia Gabbrielli. Nel premio Franco Ferrucci (undici femmine al via nell’handicap sui 1300 metri) è emersa la ’vecchia’ Forbidden Colour (A.Satta) che ha piegato la favorita Scalea. Federica e Francesca Ferrucci hanno premiato il proprietario e l’allenatore della vincitrice. Un’altra corsa che merita di essere ricordata era il premio Ludovica Albertoni; fra i tredici cavalli sulla distanza dei 1500 metri ha avuto la meglio Glory Box (G. Perugini). Infine, nella sesta corsa la favorita Cali Girl (G. Sanna) non ha tradito il pronostico.

Il pubblico ha mostrato di apprezzare le annunciate iniziative collaterali: si è festeggiato il carnevale con i bambini in maschera ai quali è stato donato zucchero filato mentre sulla pista, fra le varie corse, molti applausi per l‘affascinante spettacolo rappresentato da prove da lavoro di cani border collie su gregge di pecore bianche e nere e caprette nane tibetane. Si torna a correre giovedì come il premio Cavalieri di Santo Stefano al centro del programma. Un festoso fuori programma è stato rappresentato dai contradaioli di San Francesco che hanno vinto il Palio di Buti, venuti in massa all’ippodromo con tanto di drappo.

Renzo Castelli