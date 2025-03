Ippica trotto. Premio Hudorovich a Golden Guia. Di Nardo firma un altro colpo

Nel Premio Emilio Hudorovich è Golden Guia, con Antonio di Nardo, a staccare tutti. All’ippodromo ‘Cesare Meli’ di Firenze Trotto, con montepremi euro 8.250, si è disputata una bella corsa riservata ai 3 anni vincitori dai duemila agli ottomila euro. Otto i puledri al via, Golden Guia partiva a razzo in 13.1, respingendo la dichiarata rivale Gaia Truppo, che s’accodava alla corda. L’energica figlia di Pascià Lest e Ortensia Gual proseguiva con ottima andatura. Con Antonio Greppi la valida Gaia Truppo spostava ed attaccava la battistrada, che replicava prontamente in 14 secco e 14.2 per la curva conclusiva.

In arrivo Golden Guia, allieva di Gennaro Casillo, interpretata al meglio da Antonio di Nardo, si distende con un eccellente parziale, affermandosi in 1.58.9 davanti a Gaia Truppo, che precedeva nettamente Gabriella Jet e Ghemon Col. Seconda vittoria in carriera per Golden Guia, beniamina degli appassionati Guia e Stefano Ciappi e portacolori della Scuderia Limitless, che si riversara numerosa in premiazione, come ai vecchi tempi.

Si è disputato anche un altro interessante convegno di trotto. Con driver Vecchione è Gimondi a dominare fra i 3 anni in 1.17.7 sui 2020 metri senza autostart. Holger Ehlert ha ripresentato in pista il biondo Gimondi, beniamino di Bruno e Pasquale Tommaseo, in ottime condizioni fisiche, ottenendo la quarta vittoria in sole sette corse disputate, grazie ad un secondo km strepitoso. Nel ‘Premio Le Nonne del Merlo’ (montepremi euro 12.100) erano partenti sette puledri di 3 anni vincitori da 4.000 a 20.000 euro in un handicap su due nastri a 2020 e 2040 m.

Lo stimato Golden Mail partiva a 20 metri dai rivali. Gimondi con Roberto Vecchione per primo si portava al comando su Giotto dell’Est e Galassia Cr e teneva un ritmo lentissimo fino al primo km, consentendo a Giotto dell’Est con Edoardo Baldi di spostarsi e di affiancarlo. Il battistrada si scatenava con un secondo km velocissimo in 1.11.7, chiudendo gli ultimi 600 metri in 42.5, per vincere in 1.17.7 . Galassia con Antonio di Nardo in 1.18 coglieva la piazza d’onore, davanti a Giotto dell’Est e Gianna. Il promettente Gimondi, erede di Mahrajah e Tenerife, pagava al totalizzatore euro 1,61. Il Trotto tornerà al Visarno domenica 13 aprile 2025.

Francesco Querusti