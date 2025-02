Ippica, trotto protagonista. Sette big fra i 10 partenti. C’è il Gran Premio Firenze

Grande ippica sabato 15 febbraio all’ippodromo ‘Cesare Meli’ alle Cascine. Trotto protagonista nell’84° Gran Premio Firenze (gruppo 2, montepremi euro 66.000) con 10 cavalli alla partenza. Si corre sui 2020 metri di pista e tra i purosangue al via ci sono sette vincitori in convegni classici, a dimostrazione del valore della manifestazione.

Questi i 10 partenti, con spettacolo assicurato: 1 Far West Bi con driver A.Simioli; 2 Freyr di Venere con G.Minnucci; 3 Fashion Grif con A.Guzzinati; 4 First of Mind con A.Gocciadoro; 5 Fragola di No con M.Stefani; 6 Fierobecco Font con F.Gallo; 7 Fortuina Drago con E.Bellei; 8 Falco dell’Est con A.Farolfi; 9 Finalmente Par con V.Gallo; 10 Francy Caf con R.Vecchione. Il convegno vedrà la disputa di 7 interessanti corse con inizio alle 14; il Gp Firenze alle 16,05. Evento promosso dal Ministero dell’Agricoltura, Masaf e Grande Ippica Italiana.

Al ‘Cesare Meli’ di buon livello è stato il ‘Premio Oreficeria Pretolani Firenze’ (montepremi euro 7.700) riservato ad otto cavalli di categoria E e D sui 1600 metri. Esperanza Ssg con Antonio Simioli scattava in vetta alla corsa davanti a Discovery Mail e Ghost Gun, ma subiva l’attacco micidiale di Ethan, che a 600 metri in 41.6 si portava a condurre. L’allievo di Baveresi, guidato da Simone Levacovich, raggiungeva il km a ottima andatura e cercava la fuga con un quarto in 28.9. Esperanza Ssg lo seguiva come un ombra. In retta d’arrivo Ethan accusava la fatica e veniva superato di speed da Esperanza Ssg che si affermava in 1.12.3, precedendo l’ottimo Discovery Mail in 1.12.6 con Sandro Muretti, poi Alfred 1.12.8 con Robi Biagini ed Ethan che concludeva in 1.12.9. La rampolla di Timoko e Teorema Om, la 5 anni Esperanza presso il totalizzatore pagava una quota vincente di euro 8,45 per la sesta vittoria in carriera.

Francesco Querusti