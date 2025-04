Italposa Forlì debutta nel campionato di softball contro Rhea Vendors Caronno

Dopo il rinvio per maltempo delle gare nel weekend di apertura di stagione, l’Italposa Forlì farà il suo debutto nel massimo campionato di softball in trasferta: oggi pomeriggio (gara1 alle 17, gara2 45 minuti dopo il termine del match precedente) scenderà in campo in provincia di Varese, sul diamante della Rhea Vendors di Caronno Pertusella.

Per le forlivesi, che potranno contare sul duo americano Johnson e Moreland, sarà una trasferta insidiosa. Anche per le varesine è il debutto, non avendo disputato la prima giornata contro Macerata. Le due società nella presentazione della stagione hanno dichiarato pubblicamente i medesimi obiettivi, ne è prova l’allestimento di una rosa determinata a partecipare alla post season. La voglia di riscatto per entrambe pare chiara: nella scorsa stagione Forlì è uscita nella semifinale contro Saronno, mentre Caronno si è qualificata sesta appena fuori dai playoff (nel 2023 la sfida di oggi valeva lo scudetto, vinto dalle forlivesi).

Per queste gare Forlì ritrova la lanciatrice americana Jordan Johnson, già alla corte del presidente Giovanni Bombacci nella scorsa stagione e reduce da un’ottima prestazione nella lega messicana. Contemporaneamente, dà il benvenuto a Logan Moreland, da alcuni anni nel mirino del club forlivese e ora finalmente in maglia bianconera, anche lei proveniente da Messico. Tra le forlivesi ci sarà anche il debutto del pitcher Veronica Comar, ex Pianoro. Un’attenzione particolare sarà rivolta al nuovo manager Donny Hale: per il neozelandese è la prima volta alla guida di un team europeo.

La formazione avversaria è sicuramente quella che ha fatto il mercato più aggressivo: a partire dal quartetto di atlete ex Saronno: il prima base Sara Brugnoli, la lanciatrice Chiara Rusconi, il catcher Milagros Lozada e la spagnola Meritxell Blesa. Tutte con numeri e medie importantissime. A questo poker di giocatrici si aggiungono due volti nuovi, la venezuelana Abril Marin (utility) e la pitcher nipponica Riko Murayama. Rivoluzionato anche lo staff tecnico: il manager è il cubano Pedro Gonzales Herrera, nelle ultime stagioni nello staff del Saronno, e il coach sempre di scuola cubana, Raul Gonzalez Rodriguez. Con questa serie di innesti, le lombarde si candidano decisamente alla post season.

Nella sfida delle lanciatrici italiane Cacciamani e Comar per l’Italposa saranno opposte al duo Rusconi/Messina, mentre gara2 vedrà in pedana l’americana Johnson per Forlì affrontare al suo debutto la giapponese Riko.

Le altre partite: Bollate-Castelfranco, Old Parma-Saronno, Collecchio-Rovigo e Pianoro Macerata.