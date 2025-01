Italservice Tanta voglia di tornare grande

E’ il giro di boa. Domani alle 20,45 si gioca l’ultima giornata del girone di andata. L’Italservice accoglie al PalaMegabox il Sandro Abate Avellino. Le gare si giocheranno tutte in contemporanea. I biancorossi vengono dalla vittoria in esterna di sabato scorso contro il Vinumitaly Petrarca. Il successo veneto è stata molto importante. Ha regalato morale alla squadra. Un gruppo che si sta dando da fare nonostante finora non ha mai giocato a ranghi completi. Con Oitomeia che è tornato in Brasile per motivi personali, il club della presidente Simona Marinelli si affaccerà di nuovo sul mercato. L’obiettivo è restare in serie A. In questo momento la classifica dei marchigiani piange, ma siamo a metà stagione, è tutto in fieri. Intanto è arrivato ad arricchire il roster Patias un giocatore esperto. Ora però bisogna continuare a cavalcare il buon momento e la sfida con i campani sarà un bel test per capire di che pasta è fatta questa Pesaro.

A suonare la carica ci pensa il main sponsor Lorenzo Pizza: "Giocheremo una gara molto difficile, contro una grande squadra, ben allenata. La società avversaria la conosciamo bene, il presidente Melillo è un amico. Sarà dura, ma siamo fiduciosi. La nostra forza, oltre a quella della squadra e del mister, è il pubblico. Il nostro sesto uomo. C’erano 1500 spettatori contro il Genzano, non ce lo scordiamo. Speriamo di bissare contro la Sandro Abate. La spinta dei tifosi è fondamentale. Questa è la più grande soddisfazione per la società e per tutti i partner che investono per l’Italservice Pesaro". Intanto la bella notizia è che Barichello è il secondo marcatore del campionato. Riguardo alla gradutoria, l’Italservice è attualmente dodicesima, il Sandro Abate nono. Se il campionato finisse adesso Pesaro sarebbe salva. Ma il sogno del club è agganciare i playoff. Un obiettivo non impossibile.

"La priorità è mantenere la categoria – chiude il patron Pizza –, ma siamo pronti a strutturare l’organico se ci sarà bisogno. Un’eventuale occasione di mercato sarà colta al volo. Non possiamo fare innesti così, tanto per farli, ma restiamo alla finestra in sinergia con mister Bargnesi". Insomma i giochi sono ancora tutti aperti. L’Italservice vuole sognare e punta come sempre in alto.

b. t.