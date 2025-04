Tanti auguri a Jacques Villeneuve: cosa fa oggi

Jacques Villeneuve ne fa 54. Oggi, mercoledì 9 aprile 2025, cade il compleanno dell’ex pilota canadese di Formula Uno e figlio dell’indimenticato Gilles Villeneuve, leggendario pilota Ferrari scomparso l’8 maggio 1982 a causa di un tragico incidente durante le qualifiche del Gran Premio di Belgio a Zolder. Scoprimao cosa fa oggi Jacques Villeneuve, a partire dalla sua casa italiana di Somma Lombardo.

Il debutto in Formula Uno

Il pilota canadese figlio del leggendario Gilles ha fatto il suo debutto in Formula Uno nel 1996 con la Williams, al fianco del pilota inglese Damon Hill. Un esordio in grande stile sul nuovo Circuito Albert Park a Melbourne, dove ottenne pole position e giro più veloce. Prima di approdare nella classe regina, Jacques aveva vinto la IndyCar nel 1995 e anche la 500 Miglia di Indianapolis, sempre nello stesso anno. Insomma, era già una star prima ancora di arrivare in Formula 1.

Villeneuve si è laureato campione del mondo al termine del Gran Premio d’Europa a Jerez, il 26 ottobre 1997 durante uno dei momenti più iconici del Motorsport negli anni ‘90, quando ebbe la meglio su Michael Schumacher, che correva sulla Ferrari.

Una vita al massimo tra motori e musica

Dopo il ritiro dalla Formula Uno nel 2006 con 11 vittorie all’attivo, Villeneuve è diventato commentatore, ha corso in varie categorie (Nascar, Le Mans, Formula E) e ha perfino provato a fare il cantante anche se con risultati modesti. Oltre ai motori, infatti, la sua grande passione è la musica tanto che nel 2007 ha pubblicato un album, "Private Paradise", scritto insieme alla sorella Mélanie.

La vita privata di Jacques Villeneuve

Jacques è sposato con la modella italiana Giulia Marra dal 2023. Il loro matrimonio è stato celebrato a Las Vegas nella cappella costruita nel circuito automobilistico della “città delle luci”. Per lui è stato il terzo “sì” dopo quelli pronunciati nel 2006 con l’attrice Johanna Martinez e quello del 2012 con un’altra attrice, la cilena Camile Andrea López Lillo.

Villeneuve ha ben sette figli: Jules e Joakim (nati dalle prime nozze), Benjamin e Henry (seconde nozze) e Gilles (come il padre), Olivia e Anita avuti dall’ultima moglie, con cui oggi vive in Italia e, più precisamente a Somma Lombardo in provincia di Varese.