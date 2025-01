Judo, premiato a Prato il due volte campione del mondo Joshiro Maruyama

Prato, 14 gennaio 2025 - Un allenamento diretto da un due volte campione del mondo di judo, premiato poi con una targa-ricordo al termine di un evento che ha richiamato a Prato appassionati da tutta Italia. I judoka dell'Accademia Prato e tutti gli appassionati di judo che hanno avuto modo di partecipare all'iniziativa organizzata dal club pratese nella sede di via Galcianese, pochi giorni fa, potranno dire di essersi allenati insieme a Joshiro Maruyama, medaglia d'oro ai Mondiali nel 2019 in Giappone e nel 2021 in Ungheria. L'atleta giapponese classe 1993 è arrivato in città domenica scorsa, per dirigere uno stage. Nel corso dell'allenamento, ha dato consigli tecnici e suggerimenti ai partecipanti, affinandone la tecnica. E prima dei saluti, una delegazione formata dai tecnici e dirigenti sportivi Fabio Barni e Massimiliano Mattei, dal delegato provinciale del Coni Massimo Taiti e dalla deputata di Fratelli d'Italia Chiara La Porta ha premiato Maruyama con una targa celebrativa.

G.F.