Judo club, 2023 brillante: "Soddisfazioni dai giovani"

L’Universo Judo Club Prato chiude la stagione 2023 con un bilancio più che positivo. "Nei primi sei mesi dell’anno era arrivato il bronzo agli Europei Master con Fabio Santini che a settembre si è confermato con il bronzo ai campionati italiani Master e con la vittoria nel Grand Prix Master - spiega il maestro Beppe Macrì -. La settimana scorsa ad Ostia, infine, Fabio ha superato gli esami di Quinto Dan a dimostrazione della maturità raggiunta dal punto di vista tecnico e agonistico".

Finale di stagione importante anche per Giada Fallani, che ha vinto a Follonica il campionato italiano Master e conquistato la cintura nera. Molto positivo, inoltre, il ritorno alle gare di Andrea Macrì, che dopo un brutto infortunio ha raggiunto la finale dei campionati italiani assoluti A2 e chiuso l’anno conquistando a Bologna la medaglia di bronzo nel torneo per il conseguimento del Terzo Dan.

Tra le note positive della stagione, però, c’è soprattutto la rinascita del settore giovanile. "Dopo il covid sono tornati i ragazzi in palestra e grazie al lavoro dei tecnici Fedi e Goti abbiamo ottenuti degli ottimi risultati sia al 17esimo Trofeo ‘Macaluso’ disputato a Figline e Incisa Valdarno, sia nel primo Memorial ‘Stefano Pentassuglia’ manifestazione, che si è svolta a Carmignano, – continua Macrì –. Sono arrivate medaglie per Sebastian e Alessandro Kapllani, Ambra Degl’Innocenti e Silvia Di Caprio mentre, l’attività dei bambini, si è chiusa, con gli attesi passaggi di cintura". Infine note positive, anche dal settore arbitrale, che ha visto gli arbitri Federico Ramundo e Gregory Rossi essere convocati in vari Gran Prix, mentre Giuseppe Broccolo ha arbitrato ben tre finali ai campionati Italiani (Universitari, Assoluti A2, Assoluti A1).

L. M.