Judo. Cus protagonista a Follonica. Secondo posto tra le società

Al PalaGolfo di Follonica è andato in scena il Campionato regionale di Judo delle classi agonistiche. Il Cus Siena ha conquistato uno straordinario secondo posto nella classifica generale delle società, risultato che testimonia la qualità e lo spirito di squadra del sodalizio senese. Prima hanno gareggiato le cinture chiare: gli atleti senesi si sono distinti da subito. Pietro Cresti ha conquistato il titolo di campione regionale nella categoria Senior -66 kg, una superiore alla sua, con due vittorie decisive. Nella categoria -52 kg, Ginevra Vannucchi si è classificata al secondo posto, dopo aver vinto tre incontri, Alessandra Vassalli al terzo, imponendosi in un incontro. Nelle cinture scure il Cus Siena è stato protagonista assoluto, con ben quattro ori conquistati. Emma Nastasi ha vinto il titolo nella categoria Cadetti -52 kg, grazie a tre combattimenti superati con grande determinazione; Oscar Capezzuoli si è imposto nella categoria Cadetti -66 kg, vincendo tutti i suoi quattro incontri, con superiorità tecnica. Elia Domenichini ha trionfato nella categoria Esordienti B -60 kg, con tre successi straordinari. Leonardo Benza è arrivato primo nella categoria Esordienti B -66 kg (superiore a quella dove combatte solitamente), anche lui con tre incontri vinti. Argento per Daniele Gabbriellini (categoria Esordienti B -60 kg) che ha ceduto solo al compagno di squadra Domenichini, mostrando comunque una grande maturità agonistica. Bronzo a Gaia Nastasi (Cadette -57 kg), Davide Tassi (Cadetti -81 kg), Daniel Khanbekyan (Esordienti B -55 kg), Alvise Gallo (Esordienti B -60 kg) e Guglielmo Sensi (Esordienti B -42 kg): tutti hanno confermato talento e grinta. Quinti Andrea Giannettoni e Pietro Cresti (che pur vincendo tra le cinture chiare ha potuto partecipare al campionato dei più esperti). Sfortunati in fase di sorteggio, Adelaide Sassetti e Alessio Cosentino.