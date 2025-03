Judo. Guarducci d’argento all’European Cup

"Questa gara è stata molto utile in previsione dei prossimi impegni agonistici. Posso considerarmi soddisfatta della prestazione". Parola di Elena Guarducci, che ha così commentato il secondo posto conquistato in una competizione di livello internazionale. E dopo i piazzamenti sul podio conquistati negli scorsi anni a livello giovanile, è riuscita ad imporsi anche fra le "grandi" sul palcoscenico europeo: a Riga, in Lettonia, pochi giorni fa si è infatti svolta la "European Cup Senior" di judo, che ha visto sfidarsi alcune delle migliori sportive del continente.

La judoka pratese, allenata dal padre Andrea della Jyu Shin Ryu Prato, si è cimentata nel dettaglio nella categoria "-48 kg", riuscendo ad eliminare avversarie di prestigio come la spagnola Sanchez per ippon. Una corsa trionfale arrestatasi solamente all’ultimo atto, in una finale tutta italiana con la rivale Valeriani. Alla fine, per Elena è arrivata una medaglia d’argento che lascia ben sperare anche in vista dei prossimi appuntamenti agonistici di una stagione che si annuncia tanto impegnativa quanto entusiasmante.

Dopo un 2024 più che positivo in termini di riscontri, la giovane agonista di Prato ha insomma iniziato il suo 2025 "internazionale" nel migliore dei modi. "Ringrazio i miei tecnici – ha concluso Guarducci, al ritorno dalla trasferta lettone - Odalis Revé della Kyu Shin Ryu Prato, Marco Andrei, della società Libertas Firenze, oltre alla società Akiyama di Settimo Torinese, per il loro continuo supporto". E la sua attenzione andrà già alla prossima sfida: Elena sta preparandosi per la tappa dell’European Cup Senior di Dubrovnik, che si svolgerà in Croazia nei primi giorni del mese prossimo. E dopo l’ultimo risultato ottenuto, l’obiettivo per lei resta quello di confermarsi a questi livelli, ripetendosi.