Judo: memorial bisio. Biagiotti, Olivieri,. Dingi e Carrara esaltano il Budokan

Il Budokan Institute conquista quattro medaglie d’oro, altrettante d’argento e una di bronzo al palasport di Jesi (Ancona) in occasione del memorial Gianni Bisio. Si tratta di una gara interregionale di judo alla quale hanno partecipato oltre cinquecento atleti provenienti da Marche, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino.

E parte proprio da Bologna il settore giovanile del Budokan Istitute con le classi cadette ed esordienti guidate in gara dai tecnici Gianpiero Donati, Ilenia Paoletti e Francesco Di Feliciantonio.

Una squadra di undici elementi dei quali nove hanno conquistato il podio con un bottino consistente.

Sono saliti sul gradino più alto del podio Riccardo Biagiotti, Leonardo Giorgio Olivieri, Omar Dingi e Lorenzo Carrara. Argento per Thomas Zanna, Ginevra Pompoli, Gabriele Cabiddu ed Emma Miserazzi. Bronzo per Carlo Roversi. Buone prestazioni per Federico Tolomelli (quinto) e Mattia Vandini (settimo).