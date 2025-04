Judo Sakura Grosseto trionfa ai campionati italiani e toscani

Periodo di grandi risultati per gli atleti del Judo Sakura Grosseto che ha piazzato i propri atleti ai campionati italiani e toscani giovanili ricevendo grandi risposte.

La società grossetana ha ottenuto importanti risultati al campionato nazionale, ma ha anche ottenuto buoni risultati ai campionati toscani dove ha ottenuto il primo posto di categoria.

Tra gli atleti che si sono messi in mostra c’è stata Nicoleta Bularga, che ha ottenuto il secondo posto al campionato italiano Junior A2, ottenendo quindi la candidatura per la partecipazione al campionato italiano A1 che si terrà a maggio a Torino. Nicoleta Bularga ha ottenuto anche il primo posto per la qualificazione Coppa Italia A2 e parteciperà alla finale che si terrà a Napoli a fine aprile.

Anche Dimitrie Sprinceana ha partecipato alla qualificazione Coppa Italia A2 piazzandosi al settimo posto.

Per la categoria Esordienti B si sono svolti i campionati toscani, dove i ragazzi del Sakura hanno brillantemente superato tutte le aspettative essendo quasi tutti solo al primo anno della categoria. Questi i piazzamenti degli atleti. Campioni toscani: Alessandria Piatto e Maxim Pitel; secondo posto per Alessandro Bularga, terzo posto per Edward Baranetskyy, settimo posto per Caterina Chipa e Machael Mazzetti. Grazie a questi risultati la palestra Judo Sakura Grosseto si piazza al primo posto di categoria in Toscana.

Per la Categoria Master il judoka maremmano Gionni Cucini (già campione del mondo nel 2023) si sta preparando per il Veteran European Cup 2025 che si terranno a Riga, in Lettonia.

Soddisfazione per il Maestro Benemerito Gino Peccianti e Mauro Galeotti e l’allenatore Stefano Mazzetti per i risultati degli atleti in queste manifestazioni sportive che sono il preludio per un futuro raggiante.