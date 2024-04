Judo. Sorridono Marteseniuk e Giuliano. Doppio oro al Memorial ’Bisi’

Domenica scorsa a Guastalla si è svolto il 38° Memorial Otello Bisi, gara che per il Centro Sportivo vedeva protagoniste le categorie Esordienti A e Cadetti. Seguiti dai tecnici Lorenzo Gambogi e Matteo Tufariello hanno vinto tra gli Esordienti Bohdan Marteseniuk (40kg) e Francesco Giuliano (45kg), secondo Diego Tufariello. Per i Cadetti podi per Ahmed Ziadi secondo nei 66kg, Omar Dammak terzo nei 55kg, Gianfranco Capodieci anch’esso terzo nei 60kg. A Gambettola, per il trofeo delle 4 Città erano presenti 260 bambini di 15 società, il C.S. Village si classifica al primo posto. Tutti gli atleti hanno vinto una medaglia. Parliamo di Tiago Mazzotti, Luis Bonanzi, Giove Rolando, Giovanni Claudio Tranfaglia, Adem Turlan, Enrico Di Resta, Giulio Russi, Diego Cantù, Agnese Petretti, Daniele Cornacchia, Oleksandr Martseniuk, Pietro Accardi, Giorgio Gramantieri, Mia Castronovo, Matteo Barbanti, Dante Solini, Antonio Bianco, Lorenzo Peluso, Adele Vicari, Helena Jovanivic, Christian Suzzi, Jurii Marteseniuk, Cristian Bohatu, Denis Marian Cristea, Valentina Polesel, Andrea Giorgi, Junhao Chen, Youssef El Ouirari, Ryan Hysa, Nazar Mytzak, Karim Kassous, Nicolò Gavrila, Matteo Gavrila, Nicolò Chiarelli, Marco Pelliconi, Gabriel Genduso, Alessandro Zoni, David Danalachi, Olexandr Bukhtoyarow, Filippo Berardi, Tabatha Fuschini, Sanuele Garavella, Nicolas Mihaescu, Thrudy Gualtieri.