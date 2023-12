Judo: una stellina della Fujiyama di Pietrasanta. Klea sul tetto d’Italia. Argento a soli 13 anni

Klea Marku vola sui tetti d’Italia e conquista la medaglia d’argento ai campionati italiani di judo. Ha solo tredici anni la neo vicecampionessa italiana, si allena al Fujiyama Pietrasanta e la sua insegnante è la pluricampionessa Eva Prayer. Una vittoria veramente importante per la giovanissima che ha portato in alto i colori della Versilia ai campionati italiani della categoria Esordienti, che quest’anno si sono svolti a Riccione.

Klea, quanta emozione per questo risultato?

"In realtà in quel preciso momento non me ne sono nemmeno resa conto. Erano tante le emozioni che provavo: alla felicità si univa l’adrenalina, la stanchezza, la pressione della giornata; solo il giorno dopo a mente lucida e tranquilla mi sono goduta a pieno la mia vittoria".

Perché hai scelto come sport il judo?

"Ho scelto le arti marziali perché inizialmente mi piacevano e mi divertivo a praticarle e invece adesso il judo è diventato una vera passione che mi rende felice. Quando sono sul tatami non penso a nient’altro, perché mi sfogo mentre combatto".

Consiglieresti questa disciplina ad altre ragazze?

"Assolutamente si, perché è un bellissimo sport adatto a entrambi i generi. Ma soprattutto lo consiglio alle donne, perché in una società come quella odierna dove, purtroppo, si assistono alle violenze di genere e ai femminicidi, conoscere e praticare il judo può salvare la vita".

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

"Il mio desiderio più grande è riuscire in un futuro di conquistare il podio alle Olimpiadi".

Klea è giovanissima ma con tanta grinta e fa già parte anche della squadra regionale di judo portando in alto non solo i colori di Pietrasanta, ma di tutta la Toscana. Domenica scorsa, infatti, si è classificata al terzo posto al trofeo internazionale Nagaoka in Slovenia.