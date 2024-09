Junior Gp, terzo posto per Dalla Porta: il pilota montemurlese in lotta per il titolo

Prato, 17 settembre 2024 - “Un buon risultato dopo le difficoltà riscontrate nel weekend. Testa alla prossima gara”. Lorenzo Dalla Porta ha così liquidato il terzo posto colto pochi giorni fa a Jerez de la Frontera, in Spagna, nel gran premio valido per il campionato “Stock” della Junior Gp. Il pilota di Montemurlo arrivava da leader del mondiale a pari merito con lo spagnolo Mario Mayor, pur avendo disputato una gara in meno rispetto al rivale. E pur raggiungendo il podio dopo esser partito dalla decima posizione, non è riuscito ad evitare il sorpasso in classifica di Mayor: quest'ultimo è adesso in testa con 86 punti, ma Lorenzo segue a quota 77 e niente è ancora deciso. Resta infatti in piena corsa per il titolo, se non il favorito anche alla luce della maggior esperienza sui rivali. Avrà altre due occasioni per provarci, sempre sotto le insegne del GV Racing: il 13 ottobre prossimo correrà sul circuito di Aragon, per poi chiudere il 24 novembre prossimo a Valencia. Nel frattempo però, il campione del mondo Moto3 2019 non si annoierà, visto che già il prossimo fine settimana sarà chiamato a tornare sulla moto. Cambiando scuderia e campionato: il ventisettenne montemurlese sarà di scena a Cremona, nel duplice round (“gara 1” sabato, “gara 2” domenica) valido per la Supersport. Sarà l'ultima occasione (ad oggi) in cui sostituirà per il VFT Racing l'infortunato Yeray Cruz. E dovrà quindi essere ulteriormente motivato, anche in vista di un 2025 ancor tutto da scrivere ed immaginare.

G.F.