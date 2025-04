Juri Mazzei trionfa alla Bolgheri Run, successi anche per i biancoverdi in altre gare

Vittoria assoluta per Juri Mazzei, l’atleta del Parco Alpi Apuane che nella quarta edizione della “Bolgheri Run“, gara di 21 km a Castagneto Carducci, nel livornese, si impone con il tempo di 1h12’17”. Secondo posto di categoria per Nicola Cappelli (SM45, 9° assoluto), terzo posto di categoria per Francesco Luparini (SM45, 10° assoluto) e buona prova per Gino Cappelli.

Runners biancoverdi in evidenza anche in gare fuori regione: nella prima edizione della “Mezza Maratona di Italia“ a Modena, ottimi risultati per Nicolò Bedini (6° assoluto e 2° italiano al traguardo in 1h04’17’’), Geremia Taino (8° assoluto in 1h10’07’’), Isabella Cornelli (9ª assoluta), primo posto di categoria per Fabrizio Santi (SM70), Michelangelo Fanani (SM55), Manuel Tilocca (SM50) e Daniele Piagentini (SM50). Alla 33ª edizione del “Memorial Tomasi“, gara di 5 km a Treviso, secondo posto assoluto per Francesco Da Via; mentre alla “Stramilano“, gara di 10 km, buone prove per Mattia Scalas (1h08’25’’), Luca Tocco, Rocco Pezzuto e Clementina Dal Lago.

ma.mu.