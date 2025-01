Karate, argento per il Nuovo C.S.K.S. Prato nella "Coppa Città di Pisa"

Prato, 20 gennaio 2025 - Pochi giorni fa si è svolta la “Coppa Città di Pisa” di karate, che ha visto competere (nelle varie categorie anagrafiche) nel capoluogo pisano oltre mille agonisti provenienti da tutta Italia. A rappresentare il Nuovo C.S.K.S. Prato e la città di Prato c'era Riccardo Angino, che è sceso in gara nella specialità kata (forme) nella categoria “Master-D cinture nere”. E che ha sfiorato il gradino più alto del podio, conquistando alla fine la medaglia d'argento. Angino è salito sul tatami eseguendo il kata Gojushiho-Sho (cinquantaquattro passi) e piazzandosi a pochi decimi dal primo classificato. Per il karateka pratese si tratta del secondo argento agguantato nel giro di due mesi, considerando la seconda piazza ottenuta lo scorso dicembre a Sesto Fiorentino nell'ambito del “Memorial Demetrio Donati”. E dopo aver ripreso gli allenamenti insieme ai compagni di squadra del Nuovo C.S.K.S. Prato al Seven Club, punta a confermarsi.

G.F.