Karate. Bronzo nei Cadetti per Andrea Nasso

Il Fight Club Ravenna si è fatto valere a Lido di Ostia, conquistando con Andrea Nasso la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di karate nella specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato), categoria cadetti -70 kg. Nella prima fase, Nasso aveva perso al secondo incontro con una sua vecchia conoscenza, il fortissimo atleta piacentino Mattia Buongiorni che, approdando in finale per l’oro, lo aveva fatto ripescare. Grazie ai ripescaggi, il ravennate ha avuto una seconda opportunità e non l’ha sprecata. Ha infatti vinto tutti i suoi quattro incontri disputati fino alla finale per il terzo posto, 3-0 contro l’atleta Mattia Mozzillo, aggiudicandosi così la prima medaglia per il Fight Club Ravenna nella categoria cadetti. Un risultato storico.