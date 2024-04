Nei campionati italiani a Ostia, nel prossimo weekend, ci saranno numerosi atleti del Johnny’s Karate. Tutti i 5 atleti iscritti alla fase regionale disputata a Ravenna hanno strappato il pass: Alessio Pinto (oro nel kata), Christian Dan (oro nel kumite), Giada Chiapparelli, Adele Leoni e Michael Mazzoni Angelini, entrambi usciti dalle sfide di kumite con una medaglia di bronzo. A questi atleti si aggiunge la partecipazione di Sebastian Foschi, terzo posto nel campionato italiano juniores della passata edizione (dunque già qualificato di diritto). Soddisfatta il tecnico Michela Nanni, che ritiene anzi "stretti" i bronzi di Giada Chiapparelli e Adele Leoni, che avrebbero meritato qualcosa di più. La società si rallegra per Alessio Pinto che è finalmente riuscito ad esprimere al meglio le sue potenzialità imponendosi su tutti gli avversari. Nonché per il giovane Michael Mazzoni Angelini, che ha conquistato una meritata medaglia di bronzo alla sua prima gara in un torneo per cinture marroni/nere.