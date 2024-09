Karate. Elena Lorenzoni sul tetto del mondo

La karateka versiliese Elena Lorenzoni si conferma campionessa del mondo. A Fustenfeld in Austria, ha conquistato la medaglia d’oro nella specialità kata (forme) stile goju ryu categoria master per la seconda volta consecutiva. Con un’eccellente prestazione, ha sconfitto le atlete provenienti da Sud Africa, Portogallo e in finale la forte atleta della Repubblica Ceca. Elena Lorenzoni, tesserata con la società Spazio Sport di Forte dei Marmi, torna quindi in Italia con la medaglia più prestigiosa.

"Questo è il mio secondo titolo mondiale, dopo quello conquistato due anni fa a Foligno e sono molto orgogliosa di questo risultato perché confermarsi - dice Elena –Mi sono allenata duramente per tutta l’estate per preparare al meglio questo evento. Sapevo che la concorrenza era agguerrita, ma il mio obiettivo è sempre stato quello di riuscire a salire sul gradino più alto del podio. Per questo motivo mi sono presentata a questa gara molto preparata sia a livello fisico che mentale e questo mi ha permesso di salire sul tatami con grande motivazione, concentrazione e fiducia in me stessa. Nonostante questo, quando i giudici di gara hanno alzato le bandierine per decretare la vincitrice, per una frazione di secondo non ho realizzato che il risultato fosse a mio favore. E quindi, quando mi sono resa conto della vittoria, l’emozione è stata travolgente. Altrettanto emozionante è stata la cerimonia di premiazione. Salire sul gradino più alto del podio con la bandiera tricolore appoggiata sulle spalle, la consegna della medaglia d’oro, cantare l’inno nazionale insieme ai miei compagni di nazionale è stato un momento che non dimenticherò".

Elena condivide questo suo successo con il maestro Gianluigi Vendramini che mi aiuta e mi supporta in tutto e per tutto". Elena riprenderà a breve gli allenamenti in vista del prossimo importante appuntamento: i campionati italiani a rappresentative regionali che si svolgeranno a Lido di Ostia dal 16 al 17 novembre ai quali parteciperà con la rappresentativa regionale Toscana.