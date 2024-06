Karate, medaglie ai nazionali Asc per Cervia

Si è tenuto a Cervia nello scorso fine settimana il Campionato Nazionale Karate ASC che ha visto la partecipazione di circa 1200 atleti provenienti da tutte le regioni italiane. Il Centro karate Rimini-Cervia ha schierato i propri atleti, alcuni dei quali al loro esordio, preparati dai Maestri Livio Montuori, Gianpaolo Vallorani e Simone Montuori. Ottimo è stato il bottino conquistato con alcuni titoli nazionali e tanti buoni piazzamenti.

Davide Vallorani, classe 2013, ha vinto la medaglia d’oro nel kata e il titolo di campione nazionale. Nella specialità del kumite si è classificato al terzo posto conquistando la medaglia bronzo.

Letizia Fede, classe 1997, ha vinto la medaglia d’oro nel kata e il titolo di campionessa nazionale. Argento per Eva Gennaretti, classe 2015, nella specialità del kata (forma) e quarto posto nel kumite (combattimento). Bronzo per Simone Di Sante, classe 2009, nel kata, per Riccardo Savino (2017), terzo nel kata e nel kumite, per Riccardo Montanari (2015), terzo nel kata a cui si aggiunge il quarto posto nel kumite, e per Leonardo Cardamone (2017) nel kata. Piazzamenti per Emis Kashari (2015), nono nel kumite e quarto nel kata, per Alexander Bogdamov (2016), settimo nel kumite e nono nel kata, e per Marco De Rosa (2017), nono nel kumite e nel kata.