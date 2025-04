Jack Ryan trionfa al Gran Premio Csi quattro stelle del Toscana Tour

Jack Ryan per l’Irlanda si è aggiudicato il Gran premio dello Csi a quattro stelle del Toscana Tour disputato ieri pomeriggio alla presenza di un numeroso pubblico. In sella a Dsh Lucky Junior il forte cavaliere ha concluso la sua spettacolare gara in un tempo di 40“47, letteralmente volando sugli ostacoli dell’arena Boccaccio. In seconda posizione la Germania con Jens Baackmann e terzo posto per la Francia con Robin Lesqueren. Primo azzurro al sesto posto: Emanuele Gaudiano con Chalou’s Love Ps, che già in settimana si era messo in evidenza in numerose categorie.

Nella finalissima del Silver Tour ha conquistato la terza posizione il giovanissimo cavaliere azzurro Giacomo Casadei in sella a Tamis. A vincere è stato il cavaliere inglese Jack Whitaker già vincitore di Gran Premi al Toscana Tour e in seconda posizione l’olandese Bart Lips. Gare dall’altissimo livello tecnico che hanno chiuso questa penultima settimana di Toscana Tour. E adesso, appena il tempo di riprendere il fiato, e subito si partirà con l’ultima settimana di gare. Già domani ci saranno le prime categorie riservate ai giovani cavalli e da giovedì si comincerà con le sfide più alte e importanti del Gold e Silver Tour. Negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre arriveranno nuovi big dell’equitazione per rendere ancora più emozionante questo Toscana Tour 2025 che ha visto ogni settimana al via oltre mille binomi.

Sonia Fardelli