Karate, Serena Sforzini sfiora il podio al mondiale in Austria

La ventiduenne Serena Sforzini, atleta della scuola del Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli sezione di Tolentino, è stata selezionata per partecipare al settimo Campionato mondiale di karate Goju-Ryu, che si è svolto a Furstenfeld, in Austria. Il Centro sportivo educativo nazionale, rappresentato da Delia Piralli, coordinatrice del settore karate, e Massimiliano Roncato, responsabile arbitrale hanno creduto in questo progetto. Si sono presentati oltre 1.500 atleti di 26 nazioni. Per un soffio Serena Sforzini non è salita al podio, arrendendosi nella finale per il terzo posto contro un’atleta rumena, nella specialità "Kumite" (combattimento libero) senior femminile. Al Mondiale è stato convocato il maestro Fabrizio Tarulli come arbitro fra i tre che rappresentavano la Nazionale. Molto soddisfatto quest’ultimo, per la convocazione al gruppo arbitrale e per la selezione dell’atleta Sforzini a far parte del gruppo che rappresentava l’Italia, "oltre all’ottimo risultato ottenuto nella sua prima esperienza a livello mondiale".